Actualidade

Dirigentes dos sindicatos representativos dos técnicos de diagnóstico e terapêutica vão entregar hoje no Ministério da Saúde um pré-aviso de greve para 13 de outubro, para exigir a regulamentação da carreira destes profissionais.

O pré-aviso de greve vai ser entregue às 17:30 por dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Sintap) e do Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (Sindite), ambos afetos à Fesap/UGT.

Em declarações à agência Lusa, o dirigente da Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) José Abrão explicou que o protesto visa exigir a negociação da regulamentação relativa à transição da antiga carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica para a recentemente criada carreira de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica.