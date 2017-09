CORREÇÃO Autárquicas

(CORREÇÃO)Coimbra, 27 set (Lusa) - O presidente do PSD acusou hoje o PS de ter vendido a "alma ao diabo" para governar, referindo-se à coligação com BE, PCP e Verdes, e de apenas estar preocupado "com a sua sobrevivência política no dia a dia".

Num almoço de campanha com o candidato apoiado pelo PSD à Câmara Municipal de Coimbra, Jaime Ramos, Pedro Passos Coelho reiterou a acusação ao Governo de sacrificar a prestação de "serviços públicos essenciais", na saúde, educação, inovação mas também proteção civil, segurança ou defesa.

"Porque se sacrifica tanto nos serviços que se prestam às pessoas? Isso acontece quando os políticos só estão preocupados com a sua sobrevivência política no dia a dia", criticou o líder do PSD (retira a menção a candidato independente).