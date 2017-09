Autárquicas

No último dia da campanha para as autárquicas de domingo, o Porto estará na 'rota' das caravanas de PS, PSD e BE, com a CDU a fazer o último comício em Loures e o CDS-PP a terminar em Lisboa.

A cidade do Porto foi o local escolhido para o encerramento das campanhas do PS e do BE, na sexta-feira, com o secretário-geral socialista, António Costa, a surgir ao lado do candidato do partido, Manuel Pizarro, num comício no Pavilhão Académico. A coordenadora nacional do BE, Catarina Martins, estará com João Teixeira Lopes num jantar na Alfândega do Porto.

Num dia totalmente dedicado à cidade Invicta, Catarina Martins irá à tarde fazer a tradicional arruada em Santa Catarina.