Autárquicas

O candidato do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara de Lisboa, Ricardo Robles, defendeu hoje que a criação de residências universitárias na cidade "tem que ser uma prioridade", assunto que "ficou esquecido" pelo atual executivo (PS).

"Ter equipamentos de residências universitárias tem que ser uma prioridade. A Câmara de Lisboa tem previsto no plano de pormenor desta zona [Ajuda] uma residência universitária, que ficou esquecido. Dez anos de poder do PS, oito em maioria absoluta, esquecem-se destas coisas", afirmou Ricardo Robles aos jornalistas à margem de um almoço na cantina do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), no Pólo Universitário da Ajuda.

O candidato do BE recordou que "no Largo do Intendente estava prevista uma residência universitária, deixou de o ser e passa a ser - está em obras - um condomínio de luxo".