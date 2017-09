Actualidade

O Sporting fez regressar o médio argentino Marcos Acuña para o jogo de hoje com o FC Barcelona, da segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, depois de ter poupado o jogador no campeonato.

No sábado, no empate no reduto do Moreirense (1-1), o técnico Jorge Jesus optou por não convocar o argentino, que tinha sido titular em todos os jogos do campeonato, e também na estreia na 'Champions', na vitória em casa do Olympiacos (3-2).

Para o jogo de hoje com o FC Barcelona (19:45), além de Acuña, entram também nos convocados, numa lista de 19 jogadores, Tobias Figueiredo e Podence, saindo, em relação às últimas escolhas, Ristovski, André Pinto e Iuri Medeiros.