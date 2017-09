Actualidade

O Sporting perdeu hoje com o FC Barcelona, por 1-0, na segunda jornada do Grupo D da UEFA Youth League de futebol, continuando sem vencer na prova.

Depois do empate em casa do Olympiacos (2-2) na estreia, os 'leões' receberam o FC Barcelona, que triunfou graças a um golo de Sergio Gómez, aos 61 minutos.

Com este resultado, o 'barça' segue na liderança da 'poule', com seis pontos, mais três do que a Juventus, que derrotou o Olympiacos, por 3-1. A equipa lusa e o conjunto grego têm um ponto.