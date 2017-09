Actualidade

Um mulher morreu e outros 11 civis ficaram feridos quando foguetes talibãs atingiram hoje o aeroporto de Cabul, no Afeganistão, informaram funcionários do Governo afegão.

Os rebeldes talibãs reivindicaram o ataque e referiram que tinham como alvo o avião do secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis.

O secretário de Defesa norte-americano não estava no aeroporto no momento do ataque, pois já se encontrava na reunião com o Presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, em Cabul.