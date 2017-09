Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros manifestou-se hoje surpreendido, em Bruxelas, por uma "extraordinária ovação" ao Presidente da República em Luanda ter sido interpretada por alguns como uma vaia.

"Eu confesso que, tendo 61 anos, entendia que já nada conseguia surpreender-me, mas o modo como foi interpretado, como se procurou interpretar em Portugal, ao fim da manhã de ontem (terça-feira), uma extraordinária ovação ao Presidente da República Portuguesa como uma vaia conseguiu surpreender-me", declarou Augusto Santos Silva.

O chefe da diplomacia falava aos jornalistas à saída de uma reunião com a comissária europeia da Concorrência, na sede do executivo comunitário, depois de ter acompanhado Marcelo Rebelo de Sousa a Luanda para a cerimónia de tomada de posse, na terça-feira, do novo Presidente de Angola, João Lourenço, deslocação durante a qual, asseverou, "o Presidente da República português foi saudado em todos os momentos e em todos os locais de forma muitíssimo carinhosa".