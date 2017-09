Autárquicas

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, manifestou-se hoje convicto de que a CDU (PCP/PEV) em Lisboa vai crescer ainda que não tanto quanto o desejável, ressalvando que "nada está ganho" e que "há muito que fazer".

"Quando alguns nos dizem 'a CDU está bem', 'a CDU já elege' ou 'vocês já ganharam' é importante ter esta ideia: nada está ganho", afirmou Jerónimo de Sousa, lembrando que faltam menos de 60 horas para o fecho da campanha eleitoral, em termos formais, pelo que "as coisas não estão arrumadas".

No âmbito de um encontro com candidatos e apoiantes da candidatura da CDU no concelho de Lisboa, o líder do PCP disse que "continua a haver espaço para crescer, para avançar, para reforçar a CDU, convencendo mais gente para esse voto".