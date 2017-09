Actualidade

O Governo português não viu qualquer omissão no discurso do novo Presidente angolano, que excluiu Portugal da lista de parceiros estratégicos de Angola, disse hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, garantindo "confiança no desenvolvimento" das relações bilaterais.

"O Governo português não entende que tenha havido uma omissão", afirmou hoje Augusto Santos Silva, respondendo a questões sobre a ausência de referências a Portugal enquanto parceiro estratégico no discurso de tomada de posse de João Lourenço, na terça-feira, em Luanda.

"Há uma maneira muito simples, a meu ver, de compreender o que está em causa na relação entre Portugal e Angola, que é ter em atenção o modo como uma praça inteira reagiu à primeira menção do nome e do cargo do Presidente da República Portuguesa", comentou o governante, numa referência ao facto de Marcelo Rebelo de Sousa ter sido o chefe de Estado estrangeiro mais aplaudido na cerimónia.