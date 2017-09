Actualidade

O presidente do Conselho de Administração da Jerónimo Martins disse que o grupo deverá arrancar para o ano com um centro logístico na região do Poceirão muito semelhante ao de Alfena, em Valongo, hoje inaugurado.

"Comprámos um terreno no Poceirão, vamos construir um [centro logístico] semelhante a este", afirmou Pedro Soares dos Santos aos jornalistas, à margem da inauguração do novo centro logístico do grupo em Alfena, concelho de Valongo, Porto, que representou um investimento de 75 milhões de euros.

Questionado sobre quando é que este centro arranca, o gestor disse esperar "começar para o ano".