Actualidade

A DBRS manteve hoje o 'rating' do Montepio em 'BB' mas piorou a perspetiva, que era estável e passou para negativa, o que quer dizer que a agência de notação financeira admite cortar a nota atribuída ao banco.

Numa nota hoje emitida, a agência de 'rating' canadiana explicou que esta revisão em baixa da perspetiva ('outlook') "reflete a preocupação da DBRS quanto à fragilidade do perfil de financiamento do banco depois de alguns fluxos de saída dos depósitos no primeiro trimestre de 2017, bem como com o desafio persistente de melhorar a qualidade dos ativos".

No entanto, a DBRS acrescenta que a confirmação do 'rating' (avaliação) tem em conta o facto de o Montepio "ter feito algum progresso relativamente à rentabilidade e ao capital" na primeira metade de 2017.