México/Sismo

O número de mortes no terramoto de 19 de setembro no México foi atualizado para os 337 e a capital continua a ser a zona com mais mortos contabilizados (198), informou hoje o coordenador nacional da Proteção Civil.

O anterior balanço oficial era de 331 mortos.

Luis Felipe Puente precisou que, além dos 198 na Cidade do México, se registaram 74 mortos em Morelos, 45 em Puebla, 13 no Estado do México, seis em Guerrero e um em Oaxaca.