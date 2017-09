Actualidade

A primeira mercearia social da Região Autónoma da Madeira vai abrir no dia 09 de outubro, num bairro social na freguesia de Santo António, concelho do Funchal, revelou hoje o Banco Alimentar, entidade responsável pelo projeto.

"A mercearia vai ser abastecida por donativos, na sequência de parcerias contra o desperdício alimentar", explicou Francisco Carneiro, da direção do Banco Alimentar, salientando que só este ano a instituição já recolheu 500 toneladas de produtos que estavam destinados ao lixo.

A mercearia social situa-se no Bairro da Ribeira Grande, nos arredores do Funchal, onde vivem 400 pessoas e a sua gestão e dinamização ficará a cargo da ASA- Associação de Desenvolvimento para Santo António, que já presta apoio a 25 agregados familiares no local.