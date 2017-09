Actualidade

O furacão Lee tornou-se hoje no quinto maior furacão da temporada do Atlântico com ventos máximos sustentados de 185 km/h, com rajadas mais elevadas, e está na categoria 3 num máximo de 5 da escala Saffir-Simpson.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC) norte-americano, o ciclone está a cerca de 780 quilómetros a leste das Ilhas Bermudas e a cerca de 2.845 quilómetros a oeste dos Açores.

Este furacão não é, neste momento, uma ameaça para áreas povoadas e move-se no sentido noroeste a 11 km/h.