Actualidade

Duas crianças morreram na terça-feira numa aldeia do município do Tomboco, província do Zaire, norte de Angola, na sequência da explosão de um engenho com que brincavam, relata hoje a imprensa local.

As duas crianças, de 10 e 11 anos, tiveram morte imediata, de acordo com a família, enquanto uma terceiro rapaz ficou gravemente ferido e foi transportado para o hospital municipal do Soyo, onde permanece internado, na unidade de cuidados intensivos.

Não foram revelados pormenores sobre o engenho explosivo detonado, que terá sido encontrado pelas crianças na lavra.