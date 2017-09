Actualidade

O diretor da agência de migrações da ONU alertou para o aumento de relatos de violência sexual contra a minoria muçulmana rohingya, em fuga em massa da Birmânia nas últimas semanas.

William Lacy Swing, diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM) declarou-se "chocado e preocupado" com os relatos de violência sexual e de género feitos por elementos rohingya recentemente chegados a Cox's Bazar, no vizinho Bangladesh.

A OIM está a coordenar a resposta humanitária ao êxodo de cerca de 480.000 pessoas que chegaram a Cox's Bazar em cerca de um mês, desde 25 de agosto.