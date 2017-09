Actualidade

O Brasil arrecadou 3,8 mil milhões de reais (cerca de mil milhões de euros) numa licitação de blocos de exploração de petróleo e gás promovida hoje pela Agência Nacional de Petróleo(ANP) no Rio de Janeiro.

O Governo brasileiro informou que esta foi a maior receita da história nas rondas licitação do setor, já que as áreas de exploração de petróleo e gás foram arrematadas por ofertas cujos valores ficaram 1.556,05% acima do mínimo requerido.

Nesta que foi a 14.ª ronda de licitações de petróleo e gás do país sul-americano foram arrematados 37 blocos, de um total de 287 blocos a leilão.