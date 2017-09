Actualidade

O presidente norte-americano, Donald Trump, considerou hoje que os sucessivos furacões que atingiram os Estados Unidos nas últimas semanas terão um impacto no crescimento do país no terceiro trimestre.

"O crescimento no último trimestre atingiu 3%, ninguém pensava que isso ia acontecer", afirmou Trump durante um discurso em Indianapolis para apresentar a sua reforma fiscal.

"O trimestre atual, penso, foi melhor, mas os furacões terão um impacto", adiantou.