Autárquicas

O secretário-geral do PS, António Costa, valorizou hoje o trabalho desenvolvido no Governo nos últimos dois anos, sublinhando que "passo a passo" o país tem vindo a "recuperar a esperança e a confiança".

"Felizmente, vivemos no país desde há dois anos uma lufada de ar fresco, um novo tempo em que as pessoas puderam recuperar a tranquilidade no seu dia-a-dia, as empresas puderam recuperar a confiança e a previsibilidade sobre o seu futuro, e passo a passo o país foi recuperando a esperança e confiança", advogou o chefe dos socialistas e líder do Governo.

António Costa falava na Maia, num jantar-comício de apoio ao candidato à autarquia local nas eleições de domingo, Francisco Vieira de Carvalho.