Entrevista a Nina Dobrev

‘Milagre’ improvável com ADN búlgaro-canadiano, Nina Dobrev é uma das grandes estrelas do ‘remake’ de um dos filmes icónicos da década de 90 do século passado. Falámos com a talentosa atriz a propósito do novo “Flatliners”.

Nasceu na Bulgária e cresceu na cidade mais cosmopolita do Canadá, Toronto. Difícil dizer como foi que ela, Nina Dobrev de seu nome, ficou transformada ao fim de tanta itinerância, desenraizamento e futuro ansioso. Mas o resultado, esse, é definitivamente animado.

Ela salta, talvez porque, na grande tradição soviética e satélites, começou por ser ginasta. Ela brilha, talvez porque sempre quis ser atriz. Ela é um charme amoroso, talvez porque dentro daquele corpo maleável bate um coração de Cupido.

A animação daquele corpo já foi vista na série de TV de sucesso The Vampire Diaries, mas é agora que tenta dar o salto para o mundo mais vasto e espaçoso do cinema. No filme Flatliners aparece ao lado da conterrânea Ellen Page para nos contar o terror que é conhecer a morte e, depois, ressuscitar. A Nina, que tem alguma experiência sobre mortos-vivos e lugares sombrios que já foram familiares, mostra que o negrume dela continua subornado a uma grande energia crocante.

Que relação tem com algumas das ideias mais sobrenaturais do filme, por exemplo aquela de que há vida depois da morte?

Tenho andado a pensar muito no assunto e só cheguei a uma conclusão: essa questão é um dos grandes mistérios que nos restam – um pouco como a mãe que escolheu não saber o sexo do bebé antes do parto. Sim, há ainda algumas surpresas enormes que nos são proporcionadas. Em relação à morte e ao que acontece depois, espero que, tão cedo, não me caiba esclarecer a verdade. Mas, se eu for a analisar essa possibilidade com as crenças e com as esperanças pessoais que ainda tenho, diria que acredito na reencarnação. Gosto de imaginar que, se o ser humano não conseguiu completar certos sonhos ou obrigações durante a primeira existência, há sempre uma possibilidade de regresso para que possamos tentar outra vez.

Onde é que você vê sinais dessa verdade?

Não é raro travar conhecimento com pessoas que parecem existir dentro de uma alma mais antiga. Por vezes dou comigo a pensar, “Puxa! Já tem uma sapiência tão madura apesar de só estar a passar pelo mundo pela primeira vez”. Ou seja, é relativamente fácil constatar que esta vida não é única. Espero bem voltar sob outra forma. A minha mãe costumava dizer, talvez para me assustar, que as pessoas más e criminosas voltam sempre sob a forma de animal – não podem falar, vivem na rua. Mas, aqui, vou ter de discordar. Se eu voltasse sob a forma do meu cão, teria uma vida fantástica.

Sente-se bem em Hollywood ou ainda sente uma atração milenar e familiar com a Bulgária?

Não me importaria nada de trabalhar na Bulgária. Visito com alguma frequência. Certamente na altura da época do Natal. Ou quando me deixam tirar umas férias. Ou, simplesmente, sempre que posso. O meu pai acabou por se mudar para lá. Vive na Bulgária a tempo inteiro, juntamente com todos os meus primos, avós, toda a gente. Já o meu irmão continua em Toronto. A minha mãe vive em França. Só eu é que continuo nos Estados Unidos. É uma família que vive em mais que um continente. Cada membro vive num país diferente.

O seu pai, homem rigoroso dedicado às ciências, já deixou de se opor a esta sua carreira no cinema?

Claro que sim, definitivamente. Mas ainda me obrigou a frequentar a universidade. Disse-me logo que, para eu poder desenvolver um percurso nas artes dramáticas, primeiro teria de frequentar um curso superior. Infelizmente, ao fim de algum tempo a incompatibilidade de planos tornou-se insustentável. Passava os dias a sofrer em duas frentes. A minha vida académica ressentia-se. A minha vida artística sofria. Passou a ser tudo uma enorme carga de trabalho. Até que, finalmente, o meu pai concordou que é importante a pessoa realizar os sonhos que tem. Acrescentou que, se a minha ideia se tornasse inexequível, eu poderia matricular-me de novo na faculdade e seguir outro percurso. Mas, pelo menos por enquanto, digamos que ainda não me foi providenciada a possibilidade de voltar à universidade.

Estou a ver que, para além da sua pujança de superpotência ou culto religioso com milhões de fiéis seguidores no Instagram, o seu corpo esbelto e compacto tem imensa importância no desempenho das suas personagens. Seria capaz de ganhar muito peso só para desempenhar uma criatura humana morbidamente obesa?

Mas claro que sim. A Charlize Theron foi mesmo isso que fez. O corpo físico da atriz é também uma das suas grandes réguas da profissão. Sem essa ferramenta nada é possível. Por falar nisso, se souber que há por aí um realizador a querer que eu ganhe muito peso, dê-me um toque e depois falamos.

Momento bola de cristal: descreva-me como vai ser a sua carreira nos próximos 60 anos. Que vê, assim de forma mais nítida?

Quero fazer de tudo um pouco. Não, desculpe. Deixe-me refazer a frase: eu vou fazer de tudo um pouco.

Como assim?

Já ando a produzir umas coisas e, no caso da realização, há um projeto que existe, mas que se mantem, de momento, em compasso de espera. É um pouco como se padecesse de um síndrome qualquer. Tive tanto medo. Apareceu-me enquanto eu estava a fazer oThe Vampire Diaries. Foi como se eu tivesse percebido que não poderia nunca encarnar aquela personagem durante toda uma vida. Queria ser outras coisas. Esperei algum tempo. Esperei mais. Trabalhei arduamente. Mas os papéis que me vinham parar às mãos eram inevitavelmente sobre vampiros, ou então sobre lobisomens. Pensei: não, isto outra vez é que não. Mas, aos poucos, consegui separar-me da comédia televisiva.

Como explica esta sua inquietude de movimento, dando mortais para trás, na trave, há tantos anos?

Tive que aprender a ser mais cuidadosa nas escolhas que me apareciam. Comecei a dar mais atenção aos desafios, à necessidade de os alimentar. Imagino que o meu percurso tenha uma certa inquietude, uma certa frustração. Sim, acho que frustração não deixa de ser a palavra adequada. Houve momentos em que me senti frustrada por nunca ser vista de outra maneira, sob uma nova luz. Até que decidi criar a minha própria luz.