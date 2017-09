Autárquicas

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, defendeu hoje em Alvaiázere que existe um "tormento" no setor da saúde, mas que é sentido pelos utentes.

Num jantar da candidatura de Nelson Paulino Silva à Câmara de Alvaiázere, Assunção Cristas recordou as palavras do secretário de Estado da Saúde Manuel Delgado, que admitiu hoje ser "um tormento" governar nas atuais circunstâncias, em que os vários profissionais da área têm apresentado reivindicações e protestos.

"Não sei se o primeiro-ministro já o chamou, se já lhe deu de novo a cartilha ou se já lhe explicou que para o Governo é tudo uma realidade cor-de-rosa e não há tormentos. Só há um país que está a progredir e que tudo corre bem. Ou se esse secretário de Estado tem ouvido o que é o tormento dos doentes, quando têm as cirurgias adiadas - e o Nelson [candidato à Câmara de Alvaiázere] sabe bem do que estou a falar - ou quando tem as consultas atrasadas", sustentou a presidente do CDS-PP.