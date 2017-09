Actualidade

O Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) manifestou na quarta-feira preocupação com um ataque contra rohingya muçulmanos no Sri Lanka, onde líderes governamentais pediram uma resposta legal severa contra os atacantes, que incluíam monges budistas.

Na terça-feira, um grupo liderado por monges budistas entrou à força num abrigo das Nações Unidas para rohingya muçulmanos, alegando que os refugiados eram terroristas e exigindo que fossem enviados de volta para a Birmânia, obrigando a polícia a desloca-los. Dezenas de manifestantes da comunidade budista do Sri Lanka lideraram uma multidão que entrou numa casa com vários pisos em Mount Lavinia, nos arredores da capital do Sri Lanka.

Em comunicado, a ACNUR disse estar "alarmada e preocupada" pelo incidente de terça-feira e instou o "público e todos aqueles preocupados com refugiados a continuarem a estender a proteção e a mostrar empatia pelos civis que fogem da perseguição e da violência".