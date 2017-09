Actualidade

O primeiro-ministro timorense, Mari Alkatiri, entregou hoje ao chefe de Estado uma lista com cerca de uma dezena de elementos que vão integrar o VII Governo constitucional, incluindo membros de dois partidos da oposição.

Mari Alkatiri entregou a lista a Francisco Guterres Lu-Olo durante a reunião semanal, a segunda entre ambos, que mantiveram durante cerca de 80 minutos no Palácio Presidencial, em Díli.

"Entreguei a lista e o Presidente e esperamos que possam tomar posse na segunda ou terça-feira. Há independentes e pessoas do CNRT [Congresso Nacional de Reconstrução Timorense] e do PLP [Partido de Libertação Popular], mas quando entram no Governo deixam de ser dos partidos e são membros do Governo", afirmou.