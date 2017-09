Coreia do Norte

O Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, instou hoje ao fortalecimento das capacidades defensivas do país e assegurou que Seul vai responder com um "duro castigo" às "provocações imprudentes" de Pyongyang.

"A determinação do nosso Governo em proteger a paz requer capacidades defensivas fortes. Responderemos às provocações imprudentes com um duro castigo", disse Moon numa cerimónia comemorativa do dia das Forças Armadas.

Durante a celebração, realizada no quartel da segunda frota da Marinha em Pyeongtaek (a 70 quilómetros de Seul), foi exibido armamento estratégico, incluindo projéteis balísticos Hyunmoo-2 e mísseis de cruzeiro Hyunmoo-3.