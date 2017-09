Coreia do Norte

Cerca de 4,7 milhões de norte-coreanos pediram para se alistar ou realistar no exército na última semana, noticiou hoje o jornal da Coreia do Norte Rodong.

Este é o número de "trabalhadores e estudantes", em que se incluem 1,22 milhões de mulheres, que nos últimos seis dias pediram para integrar as fileiras do Exército Popular da Coreia, na sequência das crítica do líder Kim Jong-un ao discurso do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na ONU, indicou o jornal.

Num comunicado emitido na passada sexta-feira, Kim Jong-un criticou o discurso de Trump, na ONU, no qual o líder norte-americano ameaçou "destruir totalmente a Coreia do Norte".