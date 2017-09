Actualidade

Cabo Verde registou 188 novos processos por homicídio no último ano judicial, menos 17% do que no anterior, segundo o relatório anual do Ministério Público, que revela estarem pendentes quase 800 processos relacionados com este tipo de crime.

Segundo o relatório do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), a que a agência Lusa teve acesso, entre 01 de agosto de 2016 e 31 de julho de 2017, deram entrada nas 16 comarcas do país 188 novos processos por homicídio, contra os 214 entrados no ano judicial anterior.

Os dados revelam uma redução no número de processos por homicídio simples, que passaram de 80 para 79, por homicídio na forma tentada, que caíram de 95 para 78, e por homicídio negligente, que reduziram de 37 para 20.