Actualidade

O número de processos por crimes de lavagem de capitais mais do que duplicou em Cabo Verde no ano judicial de 2016/2017, quando comparado com o ano anterior, segundo dados do Ministério Público.

Segundo o relatório anual do Conselho Superior do Ministério Público, entre 01 de agosto de 2016 e 31 de julho de 2017, foram registados 40 novos processos relativos ao crime de lavagens de capitais, mais 23 comparativamente com os 17 registados no ano judicial anterior.

Dos processos registados, 70% correspondem à comarca da Praia, 20% à de São Vicente, 7,5% à do Sal e 2,5% à da Boavista.