Os pandas gigantes chineses Cai Tao e Hu Chun chegaram hoje à Indonésia, onde serão instalados num espaço semelhante a um templo, cuja construção custou 4,5 milhões de dólares (3,8 milhões de euros).

O casal aterrou no aeroporto internacional de Jacarta vindo de Chengdu, na China, e ficará em quarentena no jardim zoológico de Taman Safari, nos arredores da capital indonésia, durante cerca de um mês, antes de poder ser visto pelo público, no final de outubro ou início de novembro.

O jardim zoológico espera que os pandas, de sete anos, possam acasalar e contribuir para o aumento da população de pandas gigantes, disse à agência noticiosa Associated Press (AP) o presidente do Taman Safari, Tony Sumampouw.