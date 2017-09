Actualidade

A ex-primeira-ministra tailandesa Yingluck Shinawatra, condenada na quarta-feira a cinco anos de prisão, fugiu para o Dubai, afirmou hoje o chefe da junta militar do país, indicando ter sido emitido um novo mandado de captura.

Yingluck Shinawatra não é vista desde 25 de agosto, quando se devia apresentar no tribunal para ouvir o veredito no processo por negligência, em que era acusada de não supervisionar o plano de apoio ao arroz, o que, de acordo com a comissão anticorrupção, causou prejuízos equivalentes a 17,1 milhões de euros e fomentou a corrupção.

"De acordo com informações do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ela está agora no Dubai", disse Prayut Chan-o-Cha.