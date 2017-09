Catalunha

A União Europeia tem assistido praticamente em silêncio ao conflito que opõe Madrid aos independentistas catalães, evitando pronunciar-se sobre o referendo previsto para o próximo domingo, um tema sensível que sempre provocou desconforto em Bruxelas.

Sem quererem interferir em questões internas de um Estado-membro, as instituições comunitárias têm-se pronunciado o mínimo possível sobre o referendo da Catalunha, apesar da muita insistência dos jornalistas nas sucessivas conferências de imprensa que se realizam em Bruxelas, mas, em pleno processo de 'Brexit' - com negociações em curso para a consumação da saída do Reino Unido do bloco europeu, em 2019 -, o cenário de uma nova fragmentação no seio da União é o menos desejado pelos líderes europeus.

Numa das poucas intervenções sobre o assunto, a 14 de setembro passado, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, preveniu que iria considerar "as decisões do Tribunal Constitucional espanhol e do parlamento espanhol" antes de reconhecer uma declaração de independência da Catalunha, e lembrou que se a Catalunha porventura se tornasse independente então ficaria fora da União e teria de se candidatar à adesão.