Autárquicas/Balanço

O secretário-geral do PCP antecipou que a CDU vai conservar ou aumentar votações, o PS não levantará voo nestas autárquicas e o BE andará "na sua bicicleta", em entrevista de balanço da campanha à agência Lusa.

"Não faço juízos de valor. O BE corre na sua bicicleta. Não temos nenhuma preocupação em relação ao BE", disse Jerónimo de Sousa, rosto mais visível da aliança entre comunistas, "Os Verdes" (PEV), Associação Intervenção Democrática e cidadãos independentes, inquirido sobre alguma troca de acusações com bloquistas nas últimas semanas.

Até agora, em todo o território português, o BE, fundado em 1999, somente dirigiu a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, através de Ana Cristina Ribeiro, mas perdeu aquele município para o PS em 2013, quando a agora recandidata atingiu o limite de mandatos. "Anita", como é carinhosamente conhecida, foi eleita desde 1997, ainda pela CDU, e, a partir de 2001, pelo BE.