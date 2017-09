Autárquicas/Balanço

O PS defendeu repetidamente na campanha para as autárquicas que a abstenção é o "principal adversário", mas foram várias as críticas ao PSD e o apelo ao voto para que seja dada continuidade ao trabalho feito no Governo.

Numa campanha em que o secretário-geral do PS, António Costa, apenas de noite e aos fins de semana esteve mais presente, em virtude das suas funções como primeiro-ministro, coube por diversas vezes à secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, liderar a caravana que, nas últimas semanas, deu apoio de norte ao sul do país a várias candidaturas autárquicas do PS.

De todo o modo, a presença de António Costa conferiu um caráter nacional à campanha, tendo entrado no debate partidário matérias como a dívida pública - que anunciou começar a descer em outubro -, os fundos comunitários, o furto de armas em Tancos ou o modelo de governação do PS liderado pelo chefe dos socialistas.