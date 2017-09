Autárquicas/Balanço

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, concentrou a campanha para as autárquicas na candidatura que protagoniza em Lisboa, que pontuou com algumas saídas sobretudo para o distrito de Leiria, entrando pouco no 'bate-boca' de temas nacionais.

Em clima de otimismo, mas sempre evitando quantificar objetivos nacionais e na capital, a líder centrista entusiasmou-se a meio da campanha autárquica com uma metáfora automobilística e disse que o partido está animado para que os seus presidentes de câmara deixem de caber num carro de cinco lugares.

"Vamos trabalhar para crescer em mandatos, em vereadores, em deputados municipais, talvez em Câmaras, vamos ver. Vamos ver o que nos espera o dia 01, mas estamos animados", afirmou Assunção Cristas enquanto visitava uma mostra de carros antigos em Lisboa, apontando para um automóvel "maiorzinho", a exceder os cinco assentos.