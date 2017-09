Autárquicas/Balanço

A campanha do líder do PSD para as autárquicas foi dominada por temas nacionais, como a subida do 'rating' da dívida ou o caso de Tancos, com Passos Coelho a manter uma gestão prudente das expectativas para domingo.

Se nas suas intervenções em comícios o líder do PSD reserva sempre uma parte ao candidato e ao município onde discursa, a tónica está na mensagem nacional dirigida ao Governo e/ou aos partidos da 'geringonça', expressão que Passos utiliza agora de forma sistemática para se referir aos partidos que apoiam o Governo.

A herança que o executivo que liderou deixou ao atual Governo e a acusação de que o PS apenas está a "colher" o que foi semeado por PSD/CDS-PP até 2015 têm sido as mensagens mais persistentes no discurso de Passos Coelho, a par das contradições internas entre o PS, de um lado, e o PCP e BE, de outro, sobretudo em matérias de Europa e de defesa.