Autárquicas/Balanço

Contra o rótulo de não ser um partido autárquico, o BE trilhou esta campanha para "dar o salto" nas eleições de domingo, prometendo Catarina Martins fazer nos municípios o que tem conseguido no país, sem deixar ninguém para trás.

O Bloco acredita que o cenário com que se apresenta às eleições autárquicas de domingo é bem diferente de 2013 - quando o partido perdeu a única autarquia que liderava, ficou reduzido a oito vereadores e apenas 2,42% dos votos - e o partido mostrou-o na campanha que termina sexta-feira.

A coordenadora do BE, Catarina Martins, traçou cedo os objetivos eleitorais: dar um salto, mudar o mapa autárquico e ser determinante em cada um dos concelhos a que concorre - 131 sozinho e coligado apenas no Funchal - para fazer nas autarquias o que tem conseguido no país, com "a força" que os bloquistas têm na atual solução governativa.