Autárquicas

O secretário-geral do PCP recusou hoje alimentar polémicas sobre as afirmações da véspera do líder social-democrata, mas também outras vindas do espetro da esquerda, dando prioridade absoluta aos últimos apelos ao voto nas autárquicas de domingo.

Jerónimo de Sousa, numa "arruada" autárquica da CDU, que junta comunistas, ecologistas e independentes, na Baixa da Banheira, concelho da Moita, desvalorizou "bocarras" ou "escaramuçazitas, tanto à direita como à esquerda, reiterando a sua confiança em conservar posições e reforçar votações.

"É um exemplo concreto de que perderíamos o nosso e o vosso tempo para estarmos com atenção a essas, enfim, escaramuçazitas. Não é isso o fundamental. Cada qual saberá de si. Não vou perder tempo com esses arrufos, umas bocarras. Isso está um bocado deslocado daquilo que é o fundamental: o resultado das eleições para as autarquias", disse.