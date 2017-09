Actualidade

O valor médio de avaliação bancária de habitação aumentou pelo quinto mês consecutivo em agosto, quando se fixou nos 1.122 euros por metro quadrado, mais cinco euros que em julho, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

Segundo o INE, o aumento foi de 0,4% em relação a julho e 4,6% na comparação com agosto de 2016, tendo as subidas do valor médio das avaliações bancárias abrangido as moradias (0,7%) e os apartamentos (0,5%).

Em agosto, a nível regional, as maiores subidas foram observadas na Região Autónoma da Madeira (1,9%) e no Centro (1,0%), com a única descida a registar-se na Região Autónoma dos Açores (-0,5%).