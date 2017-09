OE2017

O Conselho de Finanças Públicas (CFP) está mais otimista e projeta agora que a economia cresça 2,7% este ano e que o défice orçamental fique nos 1,4% do PIB este ano, ligeiramente abaixo da meta do Governo.

Na atualização do relatório 'Finanças Públicas: Situação e Condicionantes 2017-2021', apresentada hoje, o CFP revê em alta a projeção do crescimento económico para este ano, dos 1,7% previstos em março para 2,7%.

A entidade liderada por Teodora Cardoso melhorou também a projeção para o défice orçamental deste ano, estimando agora que, no final de 2017, represente 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB), quando em março estimava que totalizasse 1,7% do PIB.