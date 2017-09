Actualidade

Carlos Xistra, da Associação de Castelo Branco, é o árbitro do clássico entre Sporting e FC Porto, jogo da oitava jornada da I Liga de futebol, agendado para domingo (19:15), no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Nas nomeações do Conselho de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), foi também escolhido Jorge Sousa para a visita do Benfica ao Marítimo, também no domingo, a partir das 21:30.

O FC Porto lidera a I Liga com mais dois pontos do que o Sporting, enquanto o Benfica é terceiro, a cinco pontos da frente e apenas com mais um ponto em relação ao Marítimo, quarto classificado.