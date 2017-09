Actualidade

O avançado Éder, autor do golo que valeu a vitória no Euro2016, voltou hoje aos convocados da seleção portuguesa de futebol, para os decisivos encontros de apuramento para o Mundial de 2018 com Andorra e Suíça.

Além do avançado que agora alinha no Lokomotiv Moscovo, Fernando Santos 'repescou' outro dos 'heróis' do Euro2016, o médio Renato Sanches, agora jogador dos galeses do Swansea, por empréstimo do Bayern Munique.

O guarda-redes Anthony Lopes, os defesas Nelson Semedo, Luís Neto e Antunes e o avançado Gonçalo Guedes são as outras novidades absolutas em relação aos encontros com Ilhas Faroé e Hungria, enquanto o médio Bruno Fernandes não tinha entrado de início na última lista, mas havia sido posteriormente chamado.