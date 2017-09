Actualidade

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, considerou hoje "infelizes e manifestamente desadequadas" as declarações do secretário de Estado da Saúde de que é "um tormento" governar nestas circunstâncias, apelando a que negoceie "para cumprir promessas básicas" do programa do executivo.

Na quarta-feira, o secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, disse à agência Lusa que é "um tormento" governar nas atuais circunstâncias, em que os vários profissionais da área têm apresentado reivindicações e protestos.

"São declarações infelizes e manifestamente desadequadas de quem deve estar é a negociar para cumprir promessas básicas que são até do programa do Governo", respondeu Catarina Martins aos jornalistas durante uma viagem de comboio na Linha de Cascais, distrito de Lisboa, naquela que foi a primeira ação de campanha autárquica do dia.