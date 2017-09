Actualidade

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, lamentou hoje a ausência de Adrien Silva da lista de convocados para a dupla jornada de apuramento para o Mundial2018 e, para já, só pensa no duelo com Andorra.

"O Adrien é uma baixa importante. É um campeão da Europa. Nunca tinha deixado de estar numa convocatória desde que sou selecionador. O nosso desejo é que ele estivesse em competição para podermos contar com ele para estes dois jogos. Espero e desejo que a situação dele volte ao normal", afirmou Fernando Santos.

O médio ex-Sporting está impedido de jogar pelo Leicester, por ter falhado a hora limite de inscrição no fecho do mercado de transferências, e só deverá poder regressar aos relvados em janeiro do próximo ano.