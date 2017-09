Actualidade

O Governo anunciou hoje que conseguiu desbloquear junto da Comissão Europeia uma verba de 75 milhões de euros, destinada ao financiamento de projetos para recolha seletiva e triagem de resíduos, que se encontrava pendente.

"Com a luz verde de Bruxelas vão ser finalmente aprovadas as candidaturas, num montante total de investimento que ascende a 94 milhões de euros", revelou hoje o Ministério do Ambiente em comunicado.

Os processos de candidaturas encontravam-se pendentes há cerca de um ano e meio devido à "necessidade de se clarificar a eventual existência de auxílios do Estado" no financiamento das entidades deste setor.