Actualidade

A Jerónimo Martins esclareceu hoje que o novo centro logístico do grupo, muito semelhante ao de Alfena, em Valongo, vai arrancar no próximo ano em Castanheira do Ribatejo, em vez de na localização do Poceirão.

Na quarta-feira, à margem da inauguração do centro logístico de Alfena, o presidente do Conselho de Administração da Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos, tinha afirmado que o grupo deveria arrancar para o ano com uma infraestrutura semelhante na região do Poceirão.

"O Poceirão foi efetivamente uma localização analisada para a construção da nova plataforma logística para a região Centro, mas a decisão já foi tomada e o novo centro surgirá em Castanheira do Ribatejo", esclareceu hoje a empresa.