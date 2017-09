Actualidade

O crescimento da economia norte-americana no segundo trimestre foi revisto ligeiramente em alta para 3,1%, o ritmo mais rápido em dois anos, de acordo com uma estimativa divulgada hoje pelo Departamento do Comércio.

A primeira estimativa que tinha sido divulgada há um mês apontava para um crescimento de 3% entre abril e junho. No primeiro trimestre, o crescimento foi de 1,2%.

Este é o melhor desempenho da economia dos Estados Unidos desde o primeiro trimestre de 2015, quando o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu a um ritmo anual de 3,2%.