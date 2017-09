Actualidade

O FC Porto prosseguiu hoje a preparação do clássico com o Sporting, domingo, em Alvalade, para a oitava jornada da I Liga de futebol, com uma sessão com oito reforços da equipa B e André André ainda condicionado.

Alberto Bueno, Chikhaoui, Xavier, Yan Dinghao, João Cardoso, Madi Queta, Anderson e Alan Bidi foram os jogadores da equipa B chamados pelo treinador Sérgio Conceição ao treino do plantel principal, inserido na preparação da deslocação à capital.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', o médio André André prosseguiu a recuperação a uma entorse no tornozelo esquerdo e prosseguiu o regime de treino condicionado e trabalho de ginásio.