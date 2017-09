Actualidade

O deputado do MPLA Fernando da Piedade Dias do Santos "Nandó", 65 anos, foi hoje reconduzido no cargo de presidente da Assembleia Nacional de Angola para a nova legislatura, funções que já ocupava desde 2012.

A eleição de Fernando da Piedade Dias do Santos, que ocupou o terceiro lugar da lista do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) às eleições gerais angolanas de 23 de agosto pelo círculo nacional, foi feita hoje, em Luanda, na reunião constitutiva da IV Legislatura (2017 - 2022).

Os dois primeiros da lista do partido no poder em Angola desde 1975, João Lourenço e Bornito de Sousa, foram automaticamente eleitos Presidente e vice-Presidente da República, respetivamente, e já tomaram posse na terça-feira.