Actualidade

A Autoridade Bancária Europeia publicou hoje as linhas-mestras das competências que os administradores de entidades financeiras têm de ter, como formação académica e profissional e que não tenham processos judiciais contra si ou práticas de delitos fiscais.

A Autoridade Bancária Europeia (EBA na sigla em inglês) e a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) divulgaram hoje o relatório com as orientações conjuntas sobre a adequação dos membros do órgão de administração e de fiscalização, ou seja, os princípios e competências que devem cumprir os responsáveis de bancos e outras instituições financeiras.

As orientações entram em vigor em junho de 2018 e substituem as que vigoram desde 2012.