Actualidade

O Tribunal de Contas Europeu (TCE) aprovou hoje as contas da União Europeia (UE), registando uma "melhoria constante do nível de erro estimado nos pagamentos", o que melhorou a opinião sobre estes de "adversa" para "com reservas".

Segundo o relatório anual relativo a 2016, "aproximadamente metade das despesas da UE auditadas em 2016 apresentava um nível de erro inferior ao limiar de materialidade de 2%".

Assim, os auditores do TCE "emitiram uma opinião com reservas sobre os pagamentos de 2016, em vez de uma opinião adversa", o que acontece pela primeira vez desde que começaram a fornecer uma declaração de fiabilidade anual em 1994.